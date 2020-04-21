Разница между контрактами на продажу эталонных сортов нефти в июне и в июле достигла максимальных значений. Это свидетельствует о том, что продавцы нефти приготовились к худшему и не верят в скорое устранение дисбаланса между предложением и спросом, пишет Bloomberg.

По состоянию на 18:40 по московскому времени для сорта Brent разрыв составлял 4,41 доллара за баррель (19,82 и 24,23 доллара), а для сорта WTI — 8,16 доллара (14,34 и 22,5 доллара), свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Падение за сутки составляет от 12 до 32 процентов в зависимости от контракта и даты. Покупая контракты по такой цене, трейдеры пытаются обезопасить себя от повторения истории с майскими фьючерсами.

В настоящее время стоимость таких контрактов на WTI опустилась до отрицательных значений, а накануне она падала до почти минус 40 долларов за баррель. Это означает, что контракты оказались никому не нужны, и теперь их владельцы ищут любые способы минимизировать убытки.

Поводом для панических настроений стало переполнение нефтяных хранилищ, вызванное промедлением в ограничении добычи со стороны нефтяных компаний и остановкой мировой экономики из-за коронавируса.

Крупнейшая в мире независимая компания по хранению нефти Royal Vopak NV из Нидерландов подтверждает, что ее мощности почти полностью заполнены нефтью. Брокер по хранению топлива в ODIN-RVB Tank Storage Solutions Криен ван Бик добавил, что какие-то компании еще сохраняют ресурсы, но отказываются сдать их аренду.

Саудовская Аравия объявила о готовности пойти на новые сокращения в формате ОПЕК+, однако, как ранее указал источник в правительстве королевства, возможно, это решение окажется запоздалым.

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