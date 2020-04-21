Сообщения об отрицательных ценах на российскую нефть оказались ошибкой

Компания Refinitiv признала ошибочными часть данных об отрицательных ценах на нефть марок Brent и Urals. Как сообщают «Ведомости», сейчас в компании занимаются устранением проблемы.

По данным компании на вечер понедельника, 20 апреля, Brent стоила минус 3,5 доллара за баррель, российская Urals — минус три доллара за баррель.

Ранее в понедельник стоимость майских фьючерсов на американскую нефть WTI опускалась до минус 40 долларов за баррель. На следующий день вниз полетели цены главных мировых сортов нефти. Например, июньский фьючерс Brent торгуется на уровне 22 долларов за баррель, потеряв примерно 14 процентов с прошлых торгов. Контракт по американской WTI с поставкой в июне опустился до 19 долларов (минус 6,5 процента).

В Кремле насчет падения цен на нефть призвали не беспокоиться и заверили, что у страны есть необходимые инструменты для минимизации проблем.

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