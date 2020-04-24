Оценена глубина падения экономики России

Аналитики оценили глубину падения российской экономики из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По их прогнозу, ВВП страны снизится в текущем году на 2,5 процента от уровня 2019 года. Об этом говорится в обновленном прогнозе международной страховой компании Euler Hermes, который поступил в «Ленту.ру».

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По мнению аналитиков, глобальный ВВП упадет на 3,3 процента, экономика еврозоны сократится на 9,3 процента. Общие потери мировой экономики от рецессии составят 9 триллионов долларов, что равно суммарному годовому ВВП Германии и Японии и в два раза превышает потери от мирового финансового кризиса 2009 года.

Мировая торговля в результате кризиса потеряет 3,5 триллиона долларов, прирост количества банкротств в мире составит 20 процентов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек, считает он.

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