Стало известно об антикризисном пакете правительства в один триллион рублей

Правительство России решило потратить один триллион рублей в рамках второго пакета антикризисных мер. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники.

Из этих средств 100 миллиардов рублей пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса. Отмечается, что 500 миллиардов рублей будут потрачены на общие меры поддержки экономики.

Самой дорогой статьей будет субсидирование процентных ставок по кредитам и предоставление госгарантий.

На меры соцподдержки будет выделено около 300 миллиардов рублей. Предприятиям пострадавших отраслей, которые не сократили персонал, обеспечат выплату зарплат в размере одного МРОТ на одного занятого. На это будет выделено 153 миллиарда рублей.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. По его словам, такой исход возможен при продлении карантинных мер из-за коронавируса.

Также, по его словам, число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов человек. «По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 примерно до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года», — указал Кудрин.

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