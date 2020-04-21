Греф рассказал об огромных ресурсах государства

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал, что у государства есть огромные ресурсы. Таким образом он ответил на вопрос о возможности заморозки вкладов или насильственном переводе из одной валюты в другую в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».

По словам Грефа, первый ресурс — это Фонд национального благосостояния, «которого, не снижая размеры нашего бюджета, при нынешних ценах на нефть, при нынешней ситуации хватит как минимум еще на несколько лет».

Глава Сбербанка также отметил, что Россия с точки зрения объема государственного долга к ВВП — одна из самых благополучных стран в мире. Он напомнил, что в 1998 году долг к ВВП в стране превышал 100 процентов, сегодня у государства долг 14,9 процента. «Это означает, что государству нужно привлечь достаточно большие деньги на покрытие собственных нужд и обязательств. Это второй резерв», — сказал Греф.

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Третьим он назвал золотовалютный резерв. Греф отметил, что никогда в истории России и Советского Союза у страны не было таких золотовалютных резервов, которые есть сегодня. «У нас более 500 миллиардов золотовалютных резервов, которые могут быть пущены, если это потребуется, на покрытие импорта, на покрытие внешнего долга, если это будет необходимо, и эти суммы не идут ни в какое сравнение с теми суммами финансовых накоплений, которые граждане имеют в валюте», — сказал Греф и подчеркнул, что сегодня государство находится в совершенно другой финансовой форме.

Накануне американская нефть WTI пережила беспрецедентное в мировой истории падение. Майские фьючерсы опустились почти до минус 40 долларов за баррель. К утру вторника они вернулись в положительную зону, после чего опять откатились ниже нуля. На этом фоне стоимость российского сорта Urals временно также опускалась до отрицательных значений. Со старта торговой сессии вторника падать начала вся мировая нефть. Эталонный сорт Brent, от которого рассчитывается цена Urals, уходил ниже 20 долларов за баррель, а июньский фьючерс WTI — до 11 долларов.

Ситуация связана с нехваткой физических объемов для хранения нефти. Из-за невозможности произвести поставки и закрытия торгов бумагой 21 апреля участники торгов хотели избавиться от нее с доплатой. Стоимость июньских фьючерсов тоже снижается на фоне опасений, что ситуация может повториться через месяц.

Эксклюзивное интервью главы Сбербанка было опубликовано на «Ленте.ру», «Газете.Ru», информационных ресурсах Rambler Group и на платформе онлайн-кинотеатра Okko 21 апреля. В нем Герман Греф рассказал, в частности, о начале своей работы в Сбербанке, поделился подробностями об экосистеме компании и ответил на вопросы читателей информационных ресурсов Rambler Group.

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