Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Правительство пересматривает бюджет, чтобы финансировать меры по поддержке экономики на 1,4 триллиона рублей. Половину денег собираются взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ) или привлечь через займы на рынке, вторую половину хотят найти путем пересмотра ранее утвержденных бюджетных расходов.

Как пишет издание, резервы правительства на стимулирование экономики увеличатся до 646 миллиарда рублей, половина из которых (351 миллиард) составят отмененные и отложенные расходы министерств в 2020 году. Часть денег планируют найти, сократив траты на нацпроекты на 200 миллиардов в 2020 году. Сильнее всего уменьшатся расходы на нацпроекты по цифровизации экономики и поддержке экспорта.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что на спасение экономики России от последствий пандемии коронавируса направили ресурсы в объеме около 2,8 процента ВВП страны. Фискальная поддержка оценивается в 6,5 процента ВВП.

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