Оценена вероятность дефолта в России

Глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил вероятность повторения дефолта 1998 года в России. По его мнению, такой сценарий исключен. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале.

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По мнению Решетникова, российский рынок труда обычно менее восприимчив к кризисам по сравнению с другими странами, поэтому кризисы в России сопряжены с меньшей безработицей. Однако в ситуации с коронавирусом власти опасаются роста безработицы.

«Поэтому президент вчера озвучил такую меру, как прямые гранты малому бизнесу для того, чтобы сохранить занятость», — сказал он. По оценке министра, расходы бюджета на меры по спасению экономики могут составить около 2,3 триллиона рублей, или 1,9-2 процента ВВП. Однако он не исключил, что в дальнейшем они достигнут 5 процентов.

Министр финансов Антон Силуанов в четверг, 16 апреля, привел другие данные. По мнению Минфина, на поддержку экономики направили ресурсы в объеме около 2,8 процента ВВП. Помимо этого власти предоставляют фискальную поддержку в объеме более 6,5 процента ВВП.

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