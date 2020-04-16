На спасение российской экономики выделили два триллиона рублей

Общее количество средств, выделенных на спасение российской экономики в условиях пандемии коронавируса, превысило два триллиона рублей. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он уточнил, что работа по дополнительным мерам поддержки продолжается, передает «Интерфакс».

Объем в два триллиона учитывает второй пакет антикризисных мер. «Вместе с предпринимателями мы продолжаем работать, продолжаем готовить новые предложения по дополнительной поддержке экономики», — сказал министр.

В среду, 15 апреля, президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана. В частности, он предполагает выделение дополнительных 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. На поддержку авиационных компаний планируется направить 23 миллиарда рублей.

За последние сутки в России выявлено почти 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране приближается к 28 тысячам человек.

По оценкам экономистов, общий ущерб от пандемии для России может составить почти 18 триллионов рублей. Предполагается, что больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйство.

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