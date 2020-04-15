Президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время обращения к гражданам. Трансляция велась на канале России-24 в Youtube.
По словам главы государства, по каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки. В частности, президент предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. На поддержку авиационных компаний планируется выделить 23 миллиарда рублей. Эти средства направят, в частности, на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплаты заработных плат и оплату стоянки воздушных судов.
Что касается системообразующих предприятий, то они могут рассчитывать на получение льготных кредитов. По словам Путина, ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка.
Также Путин объявил о том, что российский бизнес получит деньги на выплату зарплат. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника. Планируется, что деньги начнут поступать с 18 мая.
Также президент призвал следить за соблюдением прав сотрудников, переведенных на удаленную работу. «Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», — сказал он.
За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превышает 24 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве — почти 15 тысяч.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения