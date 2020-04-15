Президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом он рассказал во время обращения к гражданам. Трансляция велась на канале России-24 в Youtube.

По словам главы государства, по каждому из базовых опорных секторов экономики нужно проработать отдельные меры поддержки. В частности, президент предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. На поддержку авиационных компаний планируется выделить 23 миллиарда рублей. Эти средства направят, в частности, на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплаты заработных плат и оплату стоянки воздушных судов.

Что касается системообразующих предприятий, то они могут рассчитывать на получение льготных кредитов. По словам Путина, ставка по ним будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Центробанка.

Также Путин объявил о том, что российский бизнес получит деньги на выплату зарплат. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника. Планируется, что деньги начнут поступать с 18 мая.

Также президент призвал следить за соблюдением прав сотрудников, переведенных на удаленную работу. «Я прошу самым внимательным образом следить за соблюдением трудовых прав работников, которые переведены на дистанционную систему работы», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено более 3,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в России превышает 24 тысячи человек. Больше всего заболевших в Москве — почти 15 тысяч.

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