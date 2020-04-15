Определен новый порядок получения маткапитала

В России определили новый порядок оформления маткапитала — сертификат, который позволяет получить выплату, будут предоставлять автоматически, пишет ТАСС.

Теперь Единый реестр записей актов гражданского состояния будет сам направлять сведения о ребенке и его родителях в Пенсионный фонд России (ПФР). ПФР проверит наличие ограничений на получение сертификата и оформит документ. Родители смогут узнать о его выдаче в личном кабинете на портале госуслуг.

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Если же в едином реестре не окажется записей о рождении ребенка, а родители не зарегистрированы на портале госуслуг, заявление на оформление сертификата можно подать лично в отделениях ПФР и МФЦ. Новые правила действуют с 15 апреля 2020 года. Сроки выдачи сертификата сокращаются с 15 до 5 дней, сроки рассмотрения заявления — с 1 месяца до 10 рабочих дней.

По данными Минтруда, в 2020 году в России претендовать на маткапитал смогут около 1,1 миллиона семей. С текущего года получать выплату можно уже при рождении первого ребенка (ее объем составляет 466 тысяч рублей). Действие программы продлено как минимум до конца 2026 года.

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