Путин поручил выделить авиакомпаниям 23 миллиарда рублей

Президент Владимир Путин поручил выделить российским авиакомпаниям 23 миллиарда рублей в качестве экстренной поддержки. С таким заявлением он выступил на совещании с правительством 15 апреля. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Президент отметил, что сектор перевозок столкнулся с серьезными трудностями во время пандемии коронавируса. Он предложил направить средства на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов, а также выплату заработной платы сотрудникам авиакомпаний.
В ходе того же совещания Владимир Путин предложил выдавать деньги от государства малому и среднему бизнесу. Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае.
Кроме того, президент раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. По каждому из базовых опорных секторов экономики будут проработаны отдельные меры поддержки
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения