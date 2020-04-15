Путин поручил выделить авиакомпаниям 23 миллиарда рублей

Президент Владимир Путин поручил выделить российским авиакомпаниям 23 миллиарда рублей в качестве экстренной поддержки. С таким заявлением он выступил на совещании с правительством 15 апреля. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Президент отметил, что сектор перевозок столкнулся с серьезными трудностями во время пандемии коронавируса. Он предложил направить средства на лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов, а также выплату заработной платы сотрудникам авиакомпаний.

В ходе того же совещания Владимир Путин предложил выдавать деньги от государства малому и среднему бизнесу. Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае.

Кроме того, президент раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. По каждому из базовых опорных секторов экономики будут проработаны отдельные меры поддержки

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!