Составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Росавиация составила предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа до 20 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что запланированы рейсы из Турции, ОАЭ, Индонезии, Таиланда, Вьетнама, Индии, Израиля.

На прошлой неделе в Россию вернулись более трех тысяч граждан.

Ранее, 7 апреля, Минтранс России сообщил, что на вывозные рейсы могут претендовать только те россияне, кто выехал из страны после 1 января 2020 года. Если у желающего вернуться домой имеется билет иностранной авиакомпании, то ему придется доплатить за рейс от 200 до 400 евро. По билету российской авиакомпании перевозка будет бесплатна.

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