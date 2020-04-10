В задержке с возвращением россиян на родину нашли виновных. По мнению «Ведомостей», при нынешних темпах, из-за несогласованных действий чиновников, на эвакуацию потребуется свыше трех месяцев.

По данным МИД России, в других странах остаются около 26 тысяч россиян, которые хотят вернуться на родину. На два дня, 4 и 5 апреля, эвакуация была приостановлена. Как пишет издание, эвакуация сильно замедляется из-за «путаницы и рассогласованности» в действиях чиновников.

Например, в последние дни чиновники стали применять правило — на рейс в конкретный город допускать только россиян, имеющих прописку в данном регионе. Поэтому многих россиян, которые уже были зарегистрированы на рейсы из Нью-Йорка в Москву и из Мале в Москву 8 апреля, в итоге не пустили на борт, рассказали два собеседника издания.

На единственном вывозном рейсе из Денпасара в Москву 9 апреля после перепроверки списков оперштаба уже зарегистрированных и сдавших багаж россиян попросили покинуть самолет.

Однако правило, которое касается прописки, не соблюдается строго. Так, правительство поручило мэрии Москвы организовать рассылку по регионам их жителей. При этом частично соблюдение правила приводит к тому, что самолеты летают полупустыми.

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Кроме того, вывозные рейсы часто переносятся. Как пояснил собеседник издания, оперштаб просто не успевает формировать списки на вылет. В итоге за последние два дня на родину возвращались по 238–261 человек.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила схему вывоза граждан из-за границы во время пандемии коронавируса. По ее словам, график эвакуации россиян формируется с учетом количественных квот. Так, например, Москва может ежедневно принимать 500 человек, а региональные аэропорты — 200.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Решение было принято в целях защиты здоровья граждан и ограничения новой волны завозных случаев заражения коронавирусом. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено. По данным Минтранса, эвакуироваться на родину захотели около 25,8 тысячи россия

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