Объяснена схема вывоза россиян из-за границы во время пандемии коронавируса

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова объяснила схему вывоза граждан из-за границы во время пандемии коронавируса. Данные с брифинга Захаровой в четверг, 9 апреля, передает ТАСС.

По словам представителя МИД, график эвакуации россиян формируется с учетом количественных квот. Так, например, Москва может ежедневно принимать 500 человек, а региональные аэропорты — 200.

Кроме того, существует сложный алгоритм заполняемости бортов, при котором учитывается и место расположения туристов, и конечная точка, куда отправится рейс. При этом главным является принятие мер «во избежания проникновения новой волны вируса на территорию России».

В качестве удачного примера формирования рейса Захарова привела летевший из Бангкока в Москву. Полная нагрузка рейса составляла 402 кресла, но людей было больше, поскольку маленькие дети сидели на руках у родителей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что уже составлен график вывоза россиян из зарубежных стран на ближайшую неделю, передает «Интерфакс». Все задействованные службы, в том числе, МИД, будут работать по алгоритму оперативного штаба.

Как отметил Мишустин, на едином портале госуслуг заполнено более 35 тысяч заявок от находящихся за рубежом россиян. Но по факту желающих вернуться домой больше — форма подачи заявки выдается на семью.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено.

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