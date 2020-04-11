Эвакуацию застрявших в Турции россиян перенесли

Рейс Анталья–Москва, которым планировалось эвакуировать застрявших в Турции россиян, перенесли на неопределенный срок в связи с введением комендантского часа в турецких городах. Об этом российское посольство в Анкаре сообщило на своей странице в Facebook.
Вывозной рейс был запланирован на 11 апреля. О новом времени вылета сообщат дополнительно, добавили в посольстве. При этом произведенная на рейс регистрация будет сохранена.
Власти Турции ввели комендантский час в 30 городах, включая Анкару, Стамбул и Анталью, с 11 апреля. В течение двух суток жителям нельзя будет покидать свои дома. Предполагается, что эта мера позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции.
8 апреля был составлен предварительный график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Вывозные рейсы были запланированы в период с 8 по 12 апреля. Минтранс России сообщил, что на эвакуацию могут претендовать только те россияне, которые выехали из страны после 1 января 2020 года.
4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения