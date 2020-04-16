Ущерб экономике России от пандемии оценили в 18 триллионов рублей

Общий ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России может составить 17,9 триллионов рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Больше всех от кризиса пострадает сфера услуг, меньше всего он затронет производство продуктов питания, сельское, рыбное и лесное хозяйства. При этом потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллиона человек.

Однако, как считают аналитики, правительство не допустит такого значительного ущерба и предпримет дополнительные меры для выхода экономики из кризиса.

В прогнозе НРА отмечается, что ВВП и реальные зарплаты предположительно упадут на 3 процента, а курс доллара повысится до 85–90 рублей. При этом оптимистический сценарий с сохранением роста экономики, как и пессимистический, эксперты считают маловероятным.

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, президент предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов. На поддержку авиационных компаний планируется выделить 23 миллиарда рублей. Также Путин объявил о том, что российский бизнес получит деньги на выплату зарплат.

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