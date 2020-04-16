В России раскрыли подробности нового антикризисного плана

В правительства раскрыли подробности нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившись с одним из обсуждаемых в Белом доме вариантов финансирования помощи.

Для его реализации Министерство финансов готовит масштабное перераспределение средств в бюджете на 2020 год объемом свыше 900 миллиардов рублей. В финансовый план на 1,5 триллиона рублей войдут 740 миллиардов рублей, обнаруженных по итогам ревизии прежних бюджетных планов, 600 миллиардов рублей, которые предположительно получат из Фонда национального благосостояния либо от расширения заимствований, еще 100 миллиардов Белому дому еще предстоит найти. «Предоставление госгарантий, хотя и создает потенциальную нагрузку на бюджет, реальных денег не требует», — объясняет издание.

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Средства будут использованы на социальные меры (180 миллиардов), поддержку малых и средних предприятий (340 миллиардов), отраслевые меры (135 миллиардов), обеспечение сбалансированности региональных бюджетов (370 миллиардов) и поддержку системно значимых компаний (30 миллиардов и 500 миллиардов госгарантий).

В ведомстве подтвердили, что основные предложения по перераспределению связаны с расходами, по которым «сложилась экономия в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году, или которые можно перенести на последующие годы».

15 апреля президент России Владимир Путин раскрыл детали нового антикризисного плана по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности, он предложил направить дополнительно 200 миллиардов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета регионов и выделить 23 миллиарда рублей авиакомпаниям. Также российский лидер пообещал льготные кредиты системообразующим предприятиям и предоставление малому бизнесу средств для выплаты зарплат .

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