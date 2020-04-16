Россияне запаслись наличными из-за коронавируса, за март наблюдается рост спроса населения на наличные деньги. Об этом пишут «Ведомости».

Так, за прошлый месяц избыток ликвидности банковского сектора сократился на 1,5 триллиона до 2,3 триллиона рублей. За март наличные в обращении выросли на 700 миллиардов рублей с учетом средств в кассах и банкоматах. Это — почти половина всего сокращения ликвидности в секторе.

Высокий спрос на наличные связан с «условиями повышенной неопределенности», объяснили в ЦБ. Существенную роль могли также сыграть карантинные меры, которые потребовали от граждан накопления запасов наличности для расчетов в период изоляции.

Материалы по теме Грязные деньги Коронавирус вынуждает весь мир отказываться от наличных. Почему России это выгодно?

Согласно данным ЦБ, с 15 по 25 марта отток средств физических лиц из банков составлял до 2 процентов, или более 600 миллиардов рублей. Однако в конце месяца ситуация с оттоком вкладов стабилизировалась, отмечал регулятор.

Представители финансовых организаций полагают, что в ближайшее время часть средств вернется в банки. При этом собеседники издания допустили возможность того, что не все деньги вернутся именно на депозиты — часть из них может быть вложена в ценные бумаги.

В начале апреля сообщалось, что россияне начали отказываться от использования наличных денег на фоне пандемии коронавируса. По данным Роскачества, доля безналичных расчетов граждан впервые превысила траты наличными — показатель составил 50,4 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!