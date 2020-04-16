Названа цена спасения экономики России

Минфин назвал цену спасения экономики России от последствий пандемии коронавируса. На эти цели направили ресурсы в объеме около 2,8 процента ВВП страны, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Антона Силуанова.
По его словам, для поддержки экономики власти России, в частности, потратят деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 2 триллионов рублей. Об этом ранее уже сообщал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Меры поддержки включают не только прямые расходы, но и снижение налоговой нагрузки, предоставление налоговых отсрочек и гарантийную поддержку. Так, по словам Силуанова, общий объем фискальной поддержки со стороны российских властей в рамках борьбы с коронавирусом оценивается более чем в 6,5 процента ВВП.
Силуанов добавил, что на фоне низких цен на нефть Минфин видит риск недополучения налогов и нефтегазовых доходов в размере более триллиона рублей. Министр заявил, что выпадающие доходы будут компенсировать за счет других источников.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения