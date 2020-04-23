Врач московской больницы показал видео из реанимации с зараженными коронавирусом

Главный врач Городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко показал видео из реанимации, где находятся зараженные коронавирусом пациенты. Запись опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

На кадрах видны палаты с несколькими койками, на которых лежат зараженные. Рядом с пациентами находятся медработники. «В последнее время очень много в отделении реанимации молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимации работают в загруженном режиме», — сказал Вечорко.

Он добавил, что с каждым днем в больницу поступает все больше зараженных, особенно молодых — в возрасте около 40 лет. «Избежать этой ситуации можно только одним способом: вы находитесь в режиме самоизоляции, а в случае появления каких-либо симптомов незамедлительно обращаетесь к врачу. Прекратите лишние контакты», — призвал главврач.

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусом в 81 регионе. Всего в стране выявлено 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. Скончалось 555 человек с коронавирусом.

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