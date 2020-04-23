Палату для россиян с коронавирусом со старыми грязными матрасами сняли на видео

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Пациентка инфекционной больницы в башкирском городе Белорецк показала палату для больных с подозрением на коронавирус и пожаловалась на ужасные условия. Снятое ей видео опубликовал портал «ГорОбзор.ру».

В ролике показаны крошечная палата с облезающей со стен краской, двумя пружинными кроватями и старой разваливающейся тумбочкой. Женщина стягивает постельное белье и демонстрирует, на каких старых грязных матрасах предлагают спать заболевшим. Виден ватный матрас с большим коричневым пятном. Потом она направляется к ванной и по пути снимает на камеру неработающие лампы на потолке. После этого в кадре появляется советская ванна, стоящая на кирпичах, рядом расположился немного почерневший унитаз без сидушки и с облезлой трубой.

«Вот в таких условиях лежат тяжелобольные с пневмонией», — сказала россиянка.

В региональном Минздраве изданию обещали разобраться в ситуации и отметили, что в курсе происходящего.

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