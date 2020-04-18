Медики рассказали о трудностях работы во время пандемии

Медики одного из медучреждений, расположенного в американском штате Мэриленд, рассказали о трудностях работы во время пандемии коронавируса. Видео опубликовал телеканал NTD в YouTube.

По словам медсестры Тиффани Фер, самый сложный момент в работе — это прощание умирающего от коронавируса пациента с родственником по видеосвязи, поскольку посещения запрещены.

В свою очередь, медсестра Лайа Мэринг отметила, что сложно видеть среди зараженных женщин, которые недавно родили ребенка. По ее словам, таким женщинам медики помогают сцеживать молоко, так как им нельзя быть рядом со своими детьми.

Фельдшер Мартина Бэлл назвала самым сложно в работе во время эпидемии уход за коллегами. «Страшно, когда понимаешь, что если заболеют врачи, то некому будет заботиться об остальных», — сказала она.

На данный момент в США зарегистрировано более 699,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 36,7 тысячи человек скончались в результате пандемии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!