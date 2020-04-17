Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за коронавируса. Его слова передает РИА Новости.
Как рассказал Трамп, карантин в стране будет сниматься поэтапно. Решение об открытии штатов будут принимать региональные власти на основе рекомендаций от администрации президента. Штаты, в которых эпидемиологическая обстановка благоприятная, смогут начать ослабление мер уже с пятницы, добавил американский лидер.
План по снятию ограничений состоит из трех этапов. В нем предусмотрены конкретные условия в плане заболеваемости, тестирования и режима работы больниц, сохраняются введенные санитарно-гигиенические требования, а также учитывается возможность новой вспышки коронавируса осенью.
«Наша стратегия позволит и дальше защищать пожилых граждан, уязвимые группы населения, одновременно позволяя военным и другим невероятно талантливым группам заниматься своим делом, которым никто лучше них не занимается», — заключил Трамп.
Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек. Из них смертельными оказались около 32,1 тысячи, более 53,7 человек вылечились. США по-прежнему находятся на первом месте по количеству заболевших коронавирусом среди всех стран мира.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения