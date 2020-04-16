В США число умерших с коронавирусом превысило 30 тысяч

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.
Согласно последним данным, в стране умерли 30 826 тысяч человек. Общее число зараженных составило 637 716, вылечились от коронавируса 52 619 человек.
В связи с пандемией коронавируса штаты США установили пункты контроля на своих границах, фактически закрыв их. Так, сотрудники полиции Род-Айленда, Техаса и Флориды останавливают всех жителей, которые не являются резидентами, при въезде на их территорию. Во Флориде и Техасе патрульные требуют от всех пребывающих в штат американцев, которые не проживают в нем, подписать обязательство пройти 14-дневный карантин, а также предоставить адрес места, где они планируют остановиться.
Однако президент США Дональд Трамп в ходе выступления на брифинге 15 апреля заявил, что страна прошла пик по заражению коронавирусом. Глава государства отметил, что борьба с пандемией продолжается. «Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», — заявил Трамп.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения