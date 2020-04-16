В США число умерших с коронавирусом превысило 30 тысяч

Число умерших пациентов с коронавирусом в США превысило 30 тысяч. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Согласно последним данным, в стране умерли 30 826 тысяч человек. Общее число зараженных составило 637 716, вылечились от коронавируса 52 619 человек.

В связи с пандемией коронавируса штаты США установили пункты контроля на своих границах, фактически закрыв их. Так, сотрудники полиции Род-Айленда, Техаса и Флориды останавливают всех жителей, которые не являются резидентами, при въезде на их территорию. Во Флориде и Техасе патрульные требуют от всех пребывающих в штат американцев, которые не проживают в нем, подписать обязательство пройти 14-дневный карантин, а также предоставить адрес места, где они планируют остановиться.

Однако президент США Дональд Трамп в ходе выступления на брифинге 15 апреля заявил, что страна прошла пик по заражению коронавирусом. Глава государства отметил, что борьба с пандемией продолжается. «Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает», — заявил Трамп.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!