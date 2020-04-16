В американском штате из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана

В американском штате Джорджия из-за коронавирусной пандемии временно прекратит действие закон против Ку-клукс-клана, принятый 70 лет назад. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на губернатора Брайана Кемпа (Brian Kemp).

Правки в закон от 1951 года, который запрещает носить в публичных местах любые маски, капюшоны и другие предметы одежды, «способные скрыть личность носящего», приняли, чтобы жители штата cмогли спокойно защититься от вируса, не испытывая страха попасть под действие исторического предписания, заявил губернатор Кемп.

«Я подписал указ, который разрешит жителям Джорджии надевать маски в публичных местах. Мера направлена на то, чтобы снизить риск распространения COVID-19 и избавить жителей штата от возможного судебного преследования», — отметил Кемп в своем Twitter-аккаунте.

Временные правки в закон приняли в то время, как в штате Джорджия число заражений коронавирусом продолжает расти. По последним данным, всего в штате выявили более 14,500 случаев инфицирования; умерло более 550 человек.

Ранее 16 апреля сообщалось, что в США умерли 30 826 тысяч человек. Общее число зараженных составило 637 716, вылечились от коронавируса 52 619 человек.

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