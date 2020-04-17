Коронавирус подорвал веру американцев в светлое будущее

73 процента американцев сошлись во мнении, что им предстоит «столкнуться с еще большими трудностями» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведенный Pew Research Center.

Согласно данным исследования, большинство жителей страны не видит конца эпидемии в обозримом будущем. Более того, 66 процентов граждан обеспокоены тем, что правительства штатов слишком рано начнут ослаблять карантинные меры.

Около двух третей респондентов критично отозвались о действиях президента США Дональда Трампа по предотвращению распространения болезни. Однако при этом 51 процент американцев одобрил меры правительства по поддержке бизнеса в период кризиса. В то же время более половины опрошенных считают, что в своих высказываниях президент представляет ситуацию в лучшем свете, чем она есть на самом деле.

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Ранее Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за вируса. Карантин будет сниматься поэтапно, и решения об открытии штатов примут непосредственно региональные власти.

На данный момент в США зарегистрировано более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 32 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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