Коронавирус подорвал веру американцев в светлое будущее

73 процента американцев сошлись во мнении, что им предстоит «столкнуться с еще большими трудностями» из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос, проведенный Pew Research Center.
Согласно данным исследования, большинство жителей страны не видит конца эпидемии в обозримом будущем. Более того, 66 процентов граждан обеспокоены тем, что правительства штатов слишком рано начнут ослаблять карантинные меры.
Около двух третей респондентов критично отозвались о действиях президента США Дональда Трампа по предотвращению распространения болезни. Однако при этом 51 процент американцев одобрил меры правительства по поддержке бизнеса в период кризиса. В то же время более половины опрошенных считают, что в своих высказываниях президент представляет ситуацию в лучшем свете, чем она есть на самом деле.
Ранее Трамп раскрыл план по снятию в стране ограничений, которые были введены из-за вируса. Карантин будет сниматься поэтапно, и решения об открытии штатов примут непосредственно региональные власти.
На данный момент в США зарегистрировано более 650 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране около 32 тысяч человек скончались в результате пандемии.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения