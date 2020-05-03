В России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, заявил заместитель директора Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «Вести с Дмитрием Киселевым» на телеканале «Россия 24».

После того, как в стране произойдет пик распространения коронавируса, наступит плато, предположил Чуланов. «Стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное снижение», — сказал он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко предупредил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования в России. По его словам, такой сценарий возможен до тех пор, пока не возникнет популяционный иммунитет, который сможет формировать разрывы в передаче вируса.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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