В России сохранят часть ограничений до появления вакцины от коронавируса

Часть ограничений, введенных из-за распространения в России коронавируса, сохранится до появления вакцины. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, чтобы не было второй волны эпидемии.

Ранее Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.

Он также сказал, что страна оказалась готовой к эпидемии заболевания. По мнению Мурашко, Россия получила преимущество в несколько месяцев, выиграв время, что помогло в развертывании системы здравоохранения.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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