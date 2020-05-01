Россия приблизилась к важнейшему рубежу в борьбе с коронавирусом

Россия приблизилась к важнейшему рубежу в ходе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, считает глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит пресс-служба на сайте министерства.

«Сейчас мы подходим к важнейшему рубежу борьбы с вирусом, поэтому ответственное поведение каждого из нас является решающим фактором в победе», — сказал министр. Он отметил, что предотвратить развитие эпидемии можно, если остаться дома и провести праздник 1 мая с семьей.

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Ранее 1 мая были раскрыты вероятные сроки второй волны коронавируса в России. После летнего спада заражения коронавирусом инфекция может вернуться осенью, считает Роспотребнадзор. При жаркой погоде число заражений с высокой долей вероятности пойдет на спад, однако с наступлением холодов инфекция может спровоцировать новую вспышку.

В России по состоянию на утро 1 мая общее число зараженных коронавирусом превысило 114 тысяч. Случаи подтверждены во всех регионах страны. За последние сутки зарегистрированы 7933 новых пациента и 96 летальных исходов.

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