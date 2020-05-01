Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 114 тысяч

В России общее число зараженных коронавирусом превысило 114 тысяч в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки было зарегистрировано 7933 новых случая заражения и 96 летальных исходов. За весь период заразились 114 431 человек, выздоровели — 13 220, 1169 пациента умерли.

По данным на 30 апреля, в России было выявлено 7099 новых случаев инфицирования в 85 регионах. Скончался 101 человек, выздоровели — 1333.

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