В Минздраве предупредили о втором пике коронавируса

Вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования в России. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».
По его словам, такой сценарий возможен до тех пор, пока не возникнет популяционный иммунитет, который сможет формировать разрывы в передаче вируса. «Да, это может быть еще один пик. Мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — объяснил глава ведомства.
В связи с этим он напомнил о невозможности снятия карантина после прохождения пика заболеваемости.
В ходе того же интервью Мурашко заявил, что часть ограничений, введенных из-за распространения в России коронавируса, сохранится до появления вакцины.
По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.