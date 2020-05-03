Минздрав упрекнул регионы России в запоздалой реакции на эпидемию

Некоторые регионы России отнеслись недостаточно серьезно к эпидемии коронавируса и не отреагировали вовремя. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них», — сказал он и упрекнул эти регионы в том, что из-за их запоздалой реакции все необходимые мероприятия были сделаны несвоевременно на начальном этапе. Однако уже сейчас, по словам Мурашко, с введением жестких правил и регламентов все требования стали соблюдаться. Какие именно регионы отнеслись к опасности «прохладно», министр не уточнил.

Кроме того, как передает «Интрефакс», Минздрав допускает сохранения ряда ограничений до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса.

Ранее главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов предложил ужесточить ограничительные меры в России, чтобы не допустить роста смертности как от коронавируса, так и от других болезней из-за перегрузки системы здравоохранения. Он указал, что в регионах России идет эпидемиологический процесс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!