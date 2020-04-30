В Москве на время майских праздников закроют все лесопарковые зоны

В Москве парки и особо охраняемые природные территории на время майских праздников закроют для посещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Он отметил, что к настоящему времени в часть столичных парков уже нельзя попасть, однако в некоторых нет ограждений, которые можно было бы закрыть. «На сегодняшний день, так как есть определенные группы, которые планируют и готовятся провести отдых вне дома, будет усилено патрулирование этих парков, по сути, мы их будем закрывать по возможности», — сообщил Данчиков.

Кроме того, в парках введут дополнительную охрану, а патрули на улицах готовятся усилить сотрудниками полиции. Они будут не только пресекать вход на огражденную территорию, но и контролировать наличие пропусков у москвичей. Сохраняется возможность выйти на улицу без QR-кода для того, чтобы выбросить мусор, сходить в магазин или выгулять собаку, уточнил Данчиков.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможности резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в случае массового нарушения требований самоизоляции в майские праздники. По мнению специалистов, май станет «пиковым» временем распространения эпидемии в столице.

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