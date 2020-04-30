Власти разъяснили правила поездки из Москвы на дачу в майские праздники

Москвичи могут уехать на дачу в период майских праздников, воспользовавшись цифровым пропуском. При его оформлении следует указать цель поездки «дача». Правила выезда за город в ближайшие полторы недели разъяснил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, для поездки на дачу нужен только пропуск и паспорт. Пропуск должен быть оформлен на каждого выезжающего за город члена семьи старше 14 лет. «Никаких копий документов [о владении недвижимостью] или выписок [из ЕГРН] возить с собой не нужно», — подчеркнул Щитов. Он отметил, что пропуск можно оформить через сайт nedoma.mos.ru.

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Воспользоваться пропуском могут в том числе люди старше 65 лет. Им рекомендуется позвонить на горячую линию Дептранса за разъяснениями. Вместе с тем Щитов заострил внимание на том, что дальние поездки могут навредить здоровью москвичей, находящихся в группе риска коронавируса.

28 апреля Путин объявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. Изначально они были введены до 30 апреля. 6,7 и 8 мая, которые должны были стать рабочими днями между майскими праздниками, объявили нерабочими с сохранением зарплаты.

По состоянию на 30 апреля, в России общее число случаев заражения коронавирусом превысило 106 тысяч. За сутки заразились более 7 тысяч человек. Больше всего инфицированных — в Москве. Там зафиксировано более 3 тысяч случаев за сутки и почти 54 тысячи — за все время с начала эпидемии. В Подмосковье заразились более 11 тысяч человек.

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