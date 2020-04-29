Опубликованы рекомендации для россиян на майские праздники при коронавирусе

Роспотребнадзор подготовил для россиян список рекомендаций по профилактике коронавируса во время майских праздников. Их список опубликован на сайте ведомства.

Так, в Роспотребнадзоре рекомендовали отказаться от прогулок и пикников на природе, а также от посещения родственников и друзей — для общения и поздравления с праздниками посоветовали использовать дистанционные средства связи.

Если граждане все же решили выехать за город, им стоит отдать предпочтение личному транспорту или такси. При необходимости воспользоваться общественным транспортом, надо использовать маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, обработать руки антисептиком после прикосновения к дверям и поручням, а также не трогать лицо необработанными руками и не есть в общественном транспорте.

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Россиянам также рекомендовали не расширять круг общения, а провести майские праздники с теми, с кем они находились в будние дни, и избегать контактов с соседями по даче и компаниями на природе. Гражданам старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, посоветовали остаться дома.

Тем, кто находится на природе, также напомнили, что начался сезон активности клещей — в связи с этим нельзя ходить по нескошенной траве, надо надевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем и проверять, нет ли клещей на теле.

Роспотребнадзор также дал россиянам рекомендации по безопасному питанию — перед приготовлением еды и ее употреблением надо вымыть руки под проточной или бутилированной водой, либо обработать их антисептиком. Кроме того, овощи и фрукты надо мыть проточной водой, а продукты надо хранить при соблюдении температурного режима. В ведомстве также рекомендовали отказаться от алкоголя, так как он снижает способность организма противостоять инфекциям, в том числе коронавирусу.

При ухудшении самочувствия гражданам рекомендовали немедленно принять меры по самоизоляции и обратиться за медицинской помощью, вызвав врачей на дом.

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