В России начали прорабатывать план выхода из режима самоизоляции

В России начался первый этап подготовки плана выхода регионов из режима ограничений, который был введен из-за распространения коронавируса в стране. Об этом рассказал академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, бывший министр здравоохранения России Владимир Стародубов, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас эпидемиологи определяют критерии выхода из самоизоляции — для этого нужно уточнить уровень заболеваемость по каждому региону. Академик считает, что эту работу завершат до 5 мая.

Материалы по теме Путин продлил нерабочие дни до 11 мая Президент поручил подготовить план по возвращению России к нормальной жизни

Стародубов отметил, что важной частью критерия будет «тренд заболевания» в регионах, а не единичное число зараженных. Он объяснил, что для выхода из самоизоляции необходимо, чтобы число заболевших постоянно снижалось — это определяет спад пандемии.

Академик считает, что Москва начнет выполнять план выхода из изоляционного режима через пару недель. Он отметил, что сейчас в столице нет резкого нарастания уровня заболеваемости.

Накануне президент России Владимир Путин поручил подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений. Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.

В России, по данным на 29 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России с начала эпидемии приблизилось к 100 тысячам. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!