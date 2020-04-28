Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом российский лидер заявил во вторник, 28 апреля, в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая. Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.

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Ранее 28 апреля Путин заявил, что период нерабочих дней в России продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля.

Российский лидер напомнил, что среди майских праздников есть рабочие дни — 6,7 и 8 мая. Президент объявил их нерабочими с сохранением заработной платы. Он добавил, что «и в обычной ситуации многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать».

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

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