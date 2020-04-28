Сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России оценили

Стабилизация ситуации с коронавирусом в России может занять достаточно долгое время, потому что страна большая и вспышки инфекции протекают в разных местах по-разному. Так сроки оценил доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Александр Альтштейн, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация с числом новых случаев заражений в день представляет большое напряжение для российской медицины, но российская система здравоохранения это выдержит.

Материалы по теме «Таких вирусов мы раньше просто не знали» Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, которые ввели в стране из-за эпидемии коронавируса. Согласно поручению, концепция снятия или смягчения ограничений должна быть готова до 29 апреля.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. Умерли 72 человека, выздоровели — 1110. В мире общее число заразившихся превысило три миллиона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!