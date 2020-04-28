Путин поручил готовиться к любому сценарию по коронавирусу

Президент России Владимир Путин поручил быть готовыми к любому сценарию по коронавирусу. Об этом он заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

По словам Путина, опыт борьбы с коронавирусом говорит о том, что принимаемых решений может быть недостаточно «уже завтра». Президент добавил, что распространение коронавируса в России удалось затормозить.

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Ранее во время совещания Путин заявил, что в России с нуля развернули производство нескольких препаратов для лечения коронавируса. Он также подвел итоги нерабочих дней, объявленных до 30 апреля. Путин напомнил, что благодаря подписанному им указу главы регионов получили дополнительные полномочия, что позволило обеспечить «гибкий подход» и не вводить по всей стране «шаблонные ограничения».

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

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