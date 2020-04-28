Путин заявил о начале производства препаратов для лечения коронавируса

В России с нуля развернули производство нескольких препаратов для лечения коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции», — сказал президент. Он также отметил, что в России удалось развернуть 116 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, «то есть больше, чем изначально планировалось».

Кроме того, по словам Путина, в России более чем в 10 раз увеличилось производство медицинских масок.

Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов уточнил, что работа над вакциной ведется в двух направлениях. Первый тип будет действовать непосредственно на сам вирус, второй — предотвращать тяжелое течение заболевания.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек.

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