Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России изменило рекомендации по лечению коронавируса и расширило список возможных к назначению взрослым лекарств с 9 до 13. Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно новым рекомендациям Минздрава, при лечении коронавируса возможно применение гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина, азитромицина, лопинавира плюс ритонавира, рекомбинантного интерферон бета-1b и рекомбинантного интерферон альфа, умифеновира, тоцилизумаба, сарилумаба, метилпреднизолона, дексаметазона, барицитиниба.

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Ранее в Минздраве заявили, что вакцина от коронавируса может появиться в России к концу 2020 года. Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов уточнил, что работа над вакциной ведется в двух направлениях. Первый тип будет действовать непосредственно на сам вирус, второй — предотвращать тяжелое течение заболевания.

За последние сутки в России выявили 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны, таким образом общее число заразившихся составляет 93 558 человек. С 27 по 28 апреля умерли 72 человека, выздоровели — 1110.

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