Российские вакцины от коронавируса вошли в перечень ВОЗ

Девять российских вакцин против COVID-19 попали в перечень перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Полный список опубликован на сайте организации.

В список попали шесть вакцин, разработанных Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», две — компанией «БИОКАД» и одна — от НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге.

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Всего в перечне 83 препарата от новой коронавирусной инфекции, из которых шесть находятся в стадии клинических испытаний на людях.

Ранее в апреле сообщалось, что в России сформировали группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. В эту группу вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет, признанные здоровыми после лабораторных, клинических и инструментальных методов обследования. Большая часть добровольцев — сотрудники «Вектора», в том числе разработчики вакцины и специалисты, проверяющие ее качество. За неделю до вакцинации им проведут дополнительный скрининг здоровья.

По последним данным, в мире число зараженных коронавирусом достигло 2,7 миллиона, скончались 190 858 пациентов, еще 738 486 выздоровели. В России зафиксировано более 68 случаев заражения, из которых 5849 — за последние сутки.

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