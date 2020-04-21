В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса

В России сформировали группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. Об этом заявила научный сотрудник «Вектора» Наталья Думченко, передает РИА Новости.

В эту группу вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет, признанные здоровыми после лабораторных, клинических и инструментальных методов обследования. Большая часть добровольцев — сотрудники «Вектора», в том числе разработчики вакцины и специалисты, проверяющие ее качество. За неделю до вакцинации им проведут дополнительный скрининг здоровья.

Думченко также будет тестировать вакцину от SARS-CoV-2 на себе. Ранее она была добровольцем для испытаний вакцины от ветряной оспы. «Какие у меня ощущения были? Серьезное мероприятие, ответственно подходила к этому, но сказать, что я чувствовала себя суперменом, я не могу», — поделилась она.

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Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне. К этой фазе разработки можно будет приступить только после получения разрешения Минздрава и одобрения двух этических комитетов — при Минздраве и при самом центре.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, в мире зарегистрированы более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 171 тысяча скончались, более 659 тысяч излечились. В России выявлено 52 763 случая инфицирования в 85 регионах. За последние сутки заразились 5642 человека. С начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 456 человек, вылечились 3873 пациента.

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