Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

В Германии начали тестировать вакцину против коронавируса на людях. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) .

Научное учреждение выдало первое разрешение на клинические испытания препарата от COVID-19. Сообщается, что пробную вакцину произвела компания Biontech, которая с разрешения контролирующих органов может начать ее тестирование на добровольцах. В заявлении Института Пауля Эрлиха говорится, что специалистами был оценен потенциальный риск и польза препарата для кандидата на тестирование.

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Из сообщения следует, что тестовые образцы вакцины получит группа здоровых людей в составе 200 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Ученые будут испытывать несколько видов препарата, чтобы оценить его влияние на иммунную систему человека.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что на испытания тестовых видов вакцин уйдет как минимум год. «Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований», — заметила специалист. По ее словам, в данный момент есть 67 прототипов препарата против COVID-19, три из них проходят первые клинические испытания.

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