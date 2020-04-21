ВОЗ рассказала о разработке вакцины от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала о разработке вакцины от коронавируса в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По ее словам, сейчас есть 67 прототипов вакцин, три из них начали первые клинические испытания, а другие очень близки к клиническим испытаниям. «Если даже все будет идти абсолютно прекрасно, не менее 12 и до 18 месяцев будет нужно, чтобы прошли все фазы клинических исследований», — сказала Вуйнович.

Ранее сообщалось, что в России сформировали группу добровольцев для испытания вакцины от коронавируса. В эту группу вошли 60-70 человек в возрасте от 18 до 60 лет, признанные здоровыми после лабораторных, клинических и инструментальных методов обследования. Больше половины добровольцев являются сотрудниками «Вектора». За неделю до вакцинации им проведут дополнительный скрининг здоровья.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 21 апреля, в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них 175,6 тысячи скончались, более 669,2 тысячи излечились. В России выявлено 52 763 случая инфицирования в 85 регионах. За последние сутки заразились 5642 человека. С начала эпидемии COVID-19 в стране умерли 456 человек, вылечились 3873 человека.

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