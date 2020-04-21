Названа опасность вакцины от коронавируса

Созданная в спешке вакцина против коронавируса может навредить человеческому организму во время лечения. Об этом в интервью газете «Известия» заявил профессор Тель-Авивского университета и основатель Центра аутоиммунных заболеваний имени Заблудовича (Израиль) Иегуда Шенфельд.

Опасность использования недостаточно проверенного препарата заключается в том, что он может вызвать аутоиммунное заболевание, когда иммунитет начинает атаковать организм изнутри. Специалист назвал такой исход при лечении прогнозируемым у людей, склонных к аутоиммунным заболеваниям из-за генетической предрасположенности людей.

Материалы по теме Что нужно знать о ситуации с коронавирусом в России Принятые меры, прогнозы ученых и советы врачей — самое главное о коронавирусе в России

Шенфельд заметил, что израильские специалисты разрабатывают вакцину, использующую иммуногенные пептиды. «Они уникальны для коронавируса, иммуногенны и не вызовут аутоиммунного заболевания», — подчеркнул ученый. Медики намерены создать диагностический набор, который будет основан на пептиде, что позволит досконально проанализировать и изучить будущую вакцину. Профессор назвал это вкладом израильских ученых в глобальную борьбу с COVID-19.

По словам Шенфельда, после пандемии в мире будет многое переосмыслено: «Страны создадут национальные правила поведения в подобных ситуациях, а также международные регламенты». Например, в аэропортах создадут специальные комнаты, куда будут помещать пассажиров, прибывающих из охваченных эпидемией стран. Также ученый уверен, что по окончании пандемии инструкции по ношению масок будут продлены «на многие месяцы».

Иегуда Шенфельд объяснил, почему он считает текущую пандемию особенной. По его словам, из-за уникальной природы вируса он имеет «шипы», которые позволяют ему прикрепляться к рецепторам на слизистой оболочке. Также коронавирус крайне быстро разрушает слизистую дыхательных путей, что приводит к пневмонии. «Поэтому он [SARS-CoV-2] в 20 раз более заразен, чем SARS и MERS, которые раньше поражали человечество», — подытожил специалист.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!