Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг российских регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. Документ представлен на сайте организации.

В него вошли регионы, которые наиболее активно реализуют меры по борьбе с распространением инфекции по ряду направлений: меры по обеспечению эффективной работы здравоохранения, меры по профилактике и нераспространению коронавируса, солидарность общества, меры поддержки медицинского персонала, меры поддержки предприятий и их работников, меры поддержки семей и детей. В частности, были отмечены практики Московской, Ленинградской, Сахалинской и Нижегородской областей, а также Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа.

«Задача рейтинга — "подсветить" именно комплексные действия по решению этой проблемы, попробовать проследить стратегию и долгосрочное планирование регионов. В это непростое время важны не только действия по исправлению ситуации, но и их анализ, открытость информации, возможность оценить и скорректировать работу, учиться друг у друга и перенимать опыт борьбы с инфекцией», — пояснила «Ленте.ру» директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Как отмечается, данный рейтинг будет выходить каждую неделю.

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 52 тысячи в 85 регионах. С начала эпидемии в стране умерли 456 человек, выздоровели 3873 человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!