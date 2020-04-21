Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространяем пандемии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета.

Китайские исследователи считают, что есть десятки штаммов вируса известного как SARS-COV-2. Штаммы, обнаруженные в Китае, были одними из самых опасных и схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми версиями вируса.

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Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.

Специалисты изучили то, насколько эффективно вирус может заражать человеческие клетки, а также уничтожать их. В Китае и некоторых европейских странах, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии, такие как Италия и Испания, ученые нашли самые опасные штаммы заболевания. Эти же штаммы были найдены и в Нью-Йорке, эпицентре заражения в США.

Тем не менее на остальной территории Америки были зафиксированы в основном менее опасные штаммы, среди которых может быть штамм из Уханя, откуда и появился сам вирус.

На данный момент в мире зарегистрировано около 2 400 000 случаев заражения коронавирусом. Всего более 170 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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