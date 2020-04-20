Китайские врачи почернели из-за коронавируса

Китайские врачи, чуть не погибшие от коронавируса, обнаружили, что их кожа почернела. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктора Ю Фан и Ху Вейфенг заразились вирусом во время лечения пациентов в Центральной больнице Уханя в январе этого года. Только лечение методом экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) помогло им справиться с болезнью и прийти в сознание.

Причиной неестественного цвета кожи двух врачей стал гормональный дисбаланс, вызванный повреждением печени в результате распространения коронавируса по организму, заявили в клинике.

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«Когда я впервые пришел в себя и особенно когда я узнал о своем состоянии, мне стало страшно. У меня часто были кошмары», — заявил один из докторов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.

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