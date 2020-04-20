Меркель призвала Китай раскрыть все данные о коронавирусе

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай к максимальной прозрачности по вопросу данных о возникновении коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом глава ФРГ прокомментировала заявление министра экономического развития страны Герда Мюллера, в котором тот потребовал у Китая раскрыть всю информацию о происхождении инфекции. На брифинге в Берлине у нее спросили, были ли его слова согласованы.

«Нет, это не было согласовано, мы не говорили об этом. В правительстве ФРГ идет дискуссия на этот счет уже в течение долгого времени. Считаю, чем прозрачнее Китай представит историю происхождения этого вируса, тем лучше для нас всех», — приводит агентство ее слова.

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17 апреля сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что верить в официальные данные Китая могут только наивные люди. С ним не согласен российский лидер Владимир Путин: он считает, что обвинения КНР в нечестности контрпродуктивны.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявил, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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